Сервис доставки воды в Твери «Королевская вода»

Доставка питьевой воды — специализация компании с 2001 года. В распоряжении «Королевской воды» имеются собственные артезианские скважины, расположенные в деревне Ложки, позволяя доставлять чистую и полезную воду. В каталоге сайта можно купить кулеры для воды или заказать доставку воды на 19 литров, 5–10 л., 0,33–05 л., выбрав удобный способ оплаты. Занимаемся ремонтом и обслуживанием кулеров, помп и другого оборудования. Прием заказов на доставку питьевой воды ведется ежедневно с понедельника по субботу, в том числе и в выходные дни.