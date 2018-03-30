Доставляем воду с 2001 года

Скидки и акции

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При наличии пустой тары не нужно платить за новые емкости

Вода 19 литров

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Сервис доставки воды в Твери «Королевская вода»

Доставка питьевой воды — специализация компании с 2001 года. В распоряжении «Королевской воды» имеются собственные артезианские скважины, расположенные в деревне Ложки, позволяя доставлять чистую и полезную воду. В каталоге сайта можно купить кулеры для воды или заказать доставку воды на 19 литров, 5–10 л., 0,33–05 л., выбрав удобный способ оплаты. Занимаемся ремонтом и обслуживанием кулеров, помп и другого оборудования. Прием заказов на доставку питьевой воды ведется ежедневно с понедельника по субботу, в том числе и в выходные дни.

Вода
Акции и скидки на доставку воды
Быстрый расчет стоимости доставки воды
Возможность купить воду удобного литража
Доставка воды по низкой цене
Бутыли с водой
Доставка
питьевой воды 19 л.
от 190 руб

Этапы работ

1

Заказ доставки воды на сайте, по телефону +7 (4822) 50-15-05 или через почту kingwatertver@mail.ru

2

Менеджер уточняет заказ, контактные данные, время и консультирует по вопросам доставки воды на дом

3

Подготовка заказа к отправке. «Королевская вода» предоставляет доставку воды по Твери

4

Доставка воды до двери с возможностью оплаты при получении

Вода в офис
От 190 руб.
  • Доставка воды от одной бутыли
  • Бесплатный подъем до 5 этажа
Подробнее
Вода на дом
От 210 руб.
  • Доставка 6 дней в неделю, включая праздники
  • Ремонт кулеров для воды
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Вода на дачу
От 250 руб.
  • Доставка воды в пределах Твери
  • Возможность заказать питьевую воду оптом
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Вода для детей
От 70 руб.
  • Чистейшая питьевая вода
  • Доставка воды в любых объемах
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Вопросы и ответы

Заказать доставку воды на дом можно через каталог сайта, добавив все необходимые товары в корзину и оформив заказ. При необходимости сделать заказ можно по телефону +7 (4822) 50-15-05 или через электронную почту kingwatertver@mail.ru.

Занимаемся доставкой питьевой воды в пределах города Твери.

Можно заказать доставку воды следующих объемов: 19 литров, 5–10 литров, 0,33–05 литра.

Да, в каталоге представлено несколько видов кулеров для питьевой воды. В наличии всегда есть помпы и аксессуары, необходимые для использования оборудования дома, в офисе, учебных учреждениях и на даче.

Доставку питьевой воды осуществляем с понедельника по пятницу включительно в промежутке с 8:00 до 21:00. По субботам и в праздничные дни доставим воду с 9:00 до 17:00.

Да, мы предоставляем сертификаты соответствия, подтверждающие высокое качество доставляемой воды. Ознакомиться с ними можно в соответствующем разделе на сайте.

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